LPN recrute des Agents de Sécurité en évènementiel H/F Boulogne-Billancourt, 28 décembre 2023, .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-28T09:00:00+01:00 – 2023-12-28T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-28T09:00:00+01:00 – 2023-12-28T12:00:00+01:00

Agent de Sécurité Événementiel, vous serez en charge d’assurer la sécurité des lieux et des personnes lors de grands événements.

Vous devrez être capable de gérer les flux de visiteurs, de prévenir les troubles à l’ordre public et de réagir en cas de situation difficile.

Profil recherché :

Titulaire de la carte professionnelle d’Agent de Sécurité en cours de validité

Secourisme (PSE 1 et PSE 2, SST)

OU PSGE

Sens de l’observation, rigueur, disponibilité et réactivité

Aptitude à travailler en équipe et à communiquer

Maîtrise de l’anglais est un plus

Spécialisations :

Option contrôle magnétomètre, X -ray

Conditions :

Rémunération : 15€ de l’heure brut (coef. 140 + prime site liée à l’affectation) (Congés payés et prime de précarité inclus) .

Horaires : variable selon les événements, travail de jour et/ou de nuit

Avantages : Horaires flexibles, Prise en charge du transport quotidien

Carte Professionnelle CNAPS (Exigé)

Rencontre avec le recruteur au siège de l’Entreprise

Venez avec votre carte professionnelle, votre carte d’identité, un CV.

Boulogne-Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt

