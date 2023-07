Forum des associations Boulodrome Willy Margier 1987 Malissard, 1 septembre 2023, Malissard.

Malissard,Drôme

Venez découvrir durant toutes la journée, des associations sportives et culturelles basées sur la commune de Malissard. Entre clubs de danse, peinture ou sport, vous pourrez tous y trouver votre compte pour cette nouvelle saison 2023/2024..

2023-09-01 14:30:00 fin : 2023-09-01 19:00:00. .

Boulodrome Willy Margier 1987 Chemin de la Ruelle

Malissard 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



All day long, come and discover the sporting and cultural associations based in Malissard. Whether you’re interested in dance, painting or sport, there’s something for everyone in the new 2023/2024 season.

Durante todo el día, venga a descubrir las asociaciones deportivas y culturales con sede en Malissard. Tanto si le interesa la danza, la pintura o el deporte, en la nueva temporada 2023/2024 hay para todos los gustos.

Entdecken Sie den ganzen Tag über Sport- und Kulturvereine, die in der Gemeinde Malissard ansässig sind. Ob Tanz-, Mal- oder Sportverein, in der neuen Saison 2023/2024 werden Sie alle auf Ihre Kosten kommen.

