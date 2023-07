Marché de producteurs Boulodrome Vouillé, 5 juillet 2023, Vouillé.

Vouillé,Vienne

Mercredi 5 juillet, à partir de 18h sur le Boulodrome dans le bourg de Vouillé.

Venez échanger avec les producteurs et déguster leurs produits fermiers lors du Marché de Producteurs

Pensez à apporter vos couverts et restez dîner sur place !

Buvette et espace «plancha» sur place..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 23:00:00. .

Boulodrome Rue Clovis

Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday July 5, from 6pm onwards at the Boulodrome in Vouillé.

Come and meet the producers and taste their farm produce at the Marché de Producteurs

Don’t forget to bring your cutlery, and stay for dinner!

Refreshment bar and « plancha » area on site.

Miércoles 5 de julio, a partir de las 18.00 h, en el Boulodrome del centro de Vouillé.

Venga a conocer a los productores y a degustar sus productos agrícolas en el Mercado del Agricultor

No olvide traer los cubiertos y quedarse a cenar

Bar y zona de plancha in situ.

Mittwoch, 5. Juli, ab 18 Uhr auf dem Boulodrome in der Stadt Vouillé.

Tauschen Sie sich auf dem Bauernmarkt mit den Erzeugern aus und probieren Sie ihre Bauernprodukte

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen und bleiben Sie zum Essen vor Ort!

Getränkeausschank und « Plancha »-Bereich vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-08 par Office de Tourisme du Haut-Poitou