Concours de Boules Lyonnaises Boulodrome Vicq sur Gartempe Vicq sur Gartempe Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne Concours de Boules Lyonnaises Boulodrome Vicq sur Gartempe, 24 juin 2023, Vicq sur Gartempe. Concours de Boules Lyonnaises Samedi 24 juin, 14h00 Boulodrome sur inscription L’association des Boules Lyonnaises de Vicq sur Gartempe vous donne rdv

pour un concours de boules

le samedi 24 juin 2023 à 14h Boulodrome route de La Roche Posay, 86260 Vicq sur Gartempe Vicq sur Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T17:00:00+02:00

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe, Vienne Autres Lieu Boulodrome Adresse route de La Roche Posay, 86260 Vicq sur Gartempe Ville Vicq sur Gartempe Departement Vienne Lieu Ville Boulodrome Vicq sur Gartempe

Boulodrome Vicq sur Gartempe Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq sur gartempe/

Concours de Boules Lyonnaises Boulodrome Vicq sur Gartempe 2023-06-24 was last modified: by Concours de Boules Lyonnaises Boulodrome Vicq sur Gartempe Boulodrome Vicq sur Gartempe 24 juin 2023