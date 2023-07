Concours de pétanque en doublette Boulodrome Salon-la-Tour, 8 juillet 2023, Salon-la-Tour.

Salon-la-Tour,Corrèze

Concours en doublette ouvert à tous – coupes et mises aux participants.

Inscriptions à partir de 14h30 – jet du but à 15h au boulodrome du Freysset. 10€ par équipe, ouvert à tous..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

Boulodrome

Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Competición de dobles abierta a todos – copas y premios para los participantes.

Inscripciones a partir de las 14h30 – lanzamiento de la meta a las 15h00 en la bolera de Freysset. 10 por equipo, abierto a todos.

Wettbewerb in Doublette für alle offen – Pokale und Einsätze für die Teilnehmer.

Anmeldung ab 14:30 Uhr – Zielwurf um 15:00 Uhr im Boulodrome du Freysset. 10? pro Mannschaft, offen für alle.

