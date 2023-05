Feu de la Saint-Jean Boulodrome Saint-Léon-sur-l'Isle Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-l'Isle Feu de la Saint-Jean Boulodrome, 24 juin 2023, Saint-Léon-sur-l'Isle. Saint-Léon-sur-l’Isle,Dordogne Feu de la St Jean Club de l’Amitié 05 53 81 35 50.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Boulodrome

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-05-26 par Vallée de l’Isle Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Léon-sur-l'Isle Autres Lieu Boulodrome Adresse Boulodrome Ville Saint-Léon-sur-l'Isle Departement Dordogne Lieu Ville Boulodrome Saint-Léon-sur-l'Isle

Boulodrome Saint-Léon-sur-l'Isle Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leon-sur-l'isle/

Feu de la Saint-Jean Boulodrome 2023-06-24 was last modified: by Feu de la Saint-Jean Boulodrome Boulodrome Saint-Léon-sur-l'Isle 24 juin 2023