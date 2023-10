Concours de pétanque du Téléthon Boulodrome Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Astier Concours de pétanque du Téléthon Boulodrome Saint-Astier, 1 novembre 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne Concours de pétanque dans le cadre du Téléthon (réservé aux licenciés)

14h30-21h, boulodrome de Gimel Club bouliste Astérien 06 26 79 71 97.

2023-11-01 fin : 2023-11-01 21:00:00. .

Boulodrome Gimel

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Telethon pétanque competition (for licensed players only)

2.30pm-9pm, Gimel boulodrome Club bouliste Astérien 06 26 79 71 97 Competición de petanca en el marco del Teletón (sólo para titulares de licencia)

14.30-21.00 h, boulodrome de Gimel Club bouliste Astérien 06 26 79 71 97 Boulespiel-Wettbewerb im Rahmen des Telethon (nur für Lizenzinhaber)

14.30-21 Uhr, Boulodrome von Gimel Club bouliste Astérien 06 26 79 71 97 Mise à jour le 2023-10-17 par Vallée de l’Isle Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu Boulodrome Adresse Boulodrome Gimel Ville Saint-Astier Departement Dordogne Lieu Ville Boulodrome Saint-Astier latitude longitude 45.1445036;0.5191218

Boulodrome Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/