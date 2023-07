Concours de pétanque en doublette Boulodrome Rochechouart, 6 août 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

L’association Pétanque Populaire Rochechouartaise vous convie à son concours de pétanque officiel ouvert à tous les licenciés FFPJP, en doublette..

Boulodrome rue de la gare

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Pétanque Populaire Rochechouartaise association invites you to its official petanque competition, open to all FFPJP licensees, in doublettes.

La asociación Pétanque Populaire Rochechouartaise le invita a su competición oficial de petanca, abierta a todos los titulares de una licencia FFPJP, en doublettes.

Der Verein Pétanque Populaire Rochechouartaise lädt Sie zu seinem offiziellen Pétanque-Wettbewerb ein, der allen FFPJP-Lizenzinhabern offen steht und in Doppelpacks ausgetragen wird.

