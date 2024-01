FETE DE L’ECOTOURISME : CHASSE AUX TRESORS Boulodrome Raon-l’Étape, dimanche 26 mai 2024.

Raon-l’Étape Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-05-26 10:00:00

fin : 2024-05-26 17:00:00

A l’occasion de la fête de l’écotourisme, l’association Ecotourisme AKM vous propose sa 3ème chasse aux trésors ! Au programme : des artisans et producteurs locaux, des ateliers bien-être et une grande chasse aux trésors ouverte à tous. Des stands de restauration et de buvette sauront ravir tous les appétits.Tout public

0 EUR.

Boulodrome Chemin du Robin

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



