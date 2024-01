ANIMATION NATURE : FETE DU PRINTEMPS Boulodrome Raon-l’Étape, dimanche 24 mars 2024.

Raon-l’Étape Vosges

Début : Dimanche 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

A l’occasion du retour tant attendu des beaux jours, l’association Ecotourisme AKM vous propose une sortie nature ouverte à tous avec nettoyage de la nature, sensibilisation au milieu naturel, confection de petits radeaux naturels, stands et exposants, buvette et petite restauration.

Animation gratuite et ouverte à tous.Tout public

0 EUR.

Boulodrome Chemin du Robin

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



