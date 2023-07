Concours de Pétanque à Cenon Boulodrome Place Duvin Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Concours de Pétanque à Cenon Boulodrome Place Duvin Cenon, 16 septembre 2023, Cenon. Concours de Pétanque à Cenon Samedi 16 septembre, 10h00 Boulodrome Place Duvin *Les concours sont ouverts aux personnes détenant une licence de la Fédération Française de Pétanque : Samedi 16 septembre : 10h : « Challenge des Biches », concours doublette féminine Contact : Pétanque Cenon Collines Boulodrome Place Duvin 137 avenue René Cassagne 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/les-associations-de-cenon/petanque-cenon-les-collines »}] Terrains de pétanque extérieur et couvert Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

