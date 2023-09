PETANQ’OUPIA boulodrome Oupia, 6 novembre 2023, Oupia.

Oupia,Hérault

Pétanque tous niveaux, suivis par apéritifs conviviaux,

Apportez vos glacières avec les boissons et les amuse-bouche à partager ensemble après les parties de jeux..

2023-11-06 18:00:00 fin : 2023-11-06 21:00:00. EUR.

boulodrome

Oupia 34210 Hérault Occitanie



Pétanque for all levels, followed by convivial aperitifs,

Bring your coolers with drinks and appetizers to share after the games.

Partidas de petanca para todos los niveles, seguidas de aperitivos de convivencia,

Traed vuestras neveras con bebidas y aperitivos para compartir después de los partidos.

Pétanque für alle Niveaus, gefolgt von geselligen Aperitifs,

Bringen Sie Ihre Kühlboxen mit Getränken und Häppchen mit, die Sie nach den Spielrunden gemeinsam genießen können.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC