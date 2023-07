Bien rouler à vélo, ça s’apprend ! Boulodrome Moulins, 10 juillet 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Découvrez nos ateliers et parcours sécurisés dédiés à la pratique du vélo. L’apprentissage du savoir pédaler, savoir circuler et savoir rouler pour apprendre aux enfants à devenir autonome dans leurs déplacements à vélo..

2023-07-10 fin : 2023-07-12 . .

Boulodrome Rue Félix Mathé

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover our workshops and safe routes dedicated to cycling. Learn how to pedal, how to circulate and how to ride, to help children become autonomous in their cycling.

Descubre nuestros talleres y rutas seguras dedicadas al ciclismo. Aprende a pedalear, a desplazarte y a montar, para ayudar a los niños a convertirse en ciclistas independientes.

Entdecken Sie unsere Workshops und sicheren Parcours, die dem Radfahren gewidmet sind. Die Kinder lernen, wie man in die Pedale tritt, wie man sich bewegt und wie man fährt, damit sie selbstständig mit dem Fahrrad fahren können.

Mise à jour le 2023-06-19 par Office du tourisme de Moulins & sa région