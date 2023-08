Concours de pétanque Boulodrome Lucien Pradeau La Courtine, 9 septembre 2023, La Courtine.

La Courtine,Creuse

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de La Courtine organise un concours de pétanque en doublette. Début des inscriptions à 13h30, jet du but à 14h. 10€ par équipe, remise en jeu des gains. Buvette sur place..

Boulodrome Lucien Pradeau

La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Amicale des Sapeurs Pompiers de La Courtine organizes a double pétanque competition. Registration opens at 1:30pm, goal thrown at 2pm. 10? per team, prizes up for grabs. Refreshment bar on site.

La Amicale des Sapeurs Pompiers de La Courtine organiza una competición de petanca doble. Las inscripciones se abren a las 13.30 horas, el lanzamiento de la meta a las 14.00 horas. 10 por equipo, premios. Bar en el lugar.

Die Amicale des Sapeurs Pompiers de La Courtine organisiert einen Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack. Beginn der Einschreibung um 13:30 Uhr, Zielwurf um 14:00 Uhr. 10? pro Team, die Gewinne werden ausgespielt. Getränke vor Ort.

