Concours libres de pétanque 2×2 au choix Boulodrome du stade Saint-Mandrier-sur-Mer, 18 juillet 2023, Saint-Mandrier-sur-Mer.

Saint-Mandrier-sur-Mer,Var

Ouvert à tous même aux non licenciés pour découvrir la pétanque..

2023-07-18 17:00:00 fin : 2023-08-29 . .

Boulodrome du stade avenue Marc Baron

Saint-Mandrier-sur-Mer 83430 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Open to all, even to unlicensed players, to discover pétanque.

Abierto a todos, incluso a los no socios, para descubrir la petanca.

Offen für alle, auch für Nichtlizenzierte, um das Boulespiel zu entdecken.

