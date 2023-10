Cet évènement est passé Cinéma plein air : « Spider-Man: Far From Home » – Vendredi 12 août Boulodrome des Barradels Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Cinéma plein air : « Spider-Man: Far From Home » – Vendredi 12 août Boulodrome des Barradels Blagnac, 12 août 2022, Blagnac. Cinéma plein air : « Spider-Man: Far From Home » – Vendredi 12 août Vendredi 12 août 2022, 22h00 Boulodrome des Barradels Renseignements L’ araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d’aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures qui ravagent le continent ! DURÉE : 2H10 – TOUT PUBLIC Boulodrome des Barradels Avenue du Général de Gaulle, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://fr.calameo.com/mairie-de-blagnac/read/003843938e76bba6ea65d »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-12T22:00:00+02:00 – 2022-08-12T23:59:00+02:00

2022-08-12T22:00:00+02:00 – 2022-08-12T23:59:00+02:00 animations culture Détails Catégories d’Évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Boulodrome des Barradels Adresse Avenue du Général de Gaulle, 31700 Blagnac Ville Blagnac Departement Haute-Garonne Lieu Ville Boulodrome des Barradels Blagnac latitude longitude 43.64252;1.386839

Boulodrome des Barradels Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/