Tournoi de pétanque Boulodrome derrière la pharmacie Aramits, 22 juillet 2023, Aramits.

Aramits,Pyrénées-Atlantiques

Organisés comme chaque année durant la période estivale par La boule du Barétous, les concours se dérouleront tous les samedis entre le 24 juin et le 26 août. Ouverts à tous. Un maximum de 22 équipes pourra être engagé lors de chaque soirée. Nombreux lots à gagner. Confit, fromage, vin…

Jet du but à 15h30..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Boulodrome derrière la pharmacie

Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Organized every year during the summer by La boule du Barétous, the competitions will take place every Saturday between June 24 and August 26. Open to all. A maximum of 22 teams can be entered each evening. Lots of prizes to be won. Confit, cheese, wine…

Goal-throwing at 3:30pm.

Organizadas cada año durante el verano por La boule du Barétous, las competiciones tendrán lugar todos los sábados entre el 24 de junio y el 26 de agosto. Abierto a todos. Cada tarde podrán participar un máximo de 22 equipos. Muchos premios. Confit, queso, vino…

Lanzamiento de la portería a las 15.30 h.

Die Wettbewerbe werden wie jedes Jahr während der Sommermonate von La boule du Barétous organisiert und finden jeden Samstag zwischen dem 24. Juni und dem 26. August statt. Sie sind für alle offen. An jedem Abend können maximal 22 Mannschaften teilnehmen. Zahlreiche Preise zu gewinnen. Konfit, Käse, Wein…

Torwurf um 15:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn