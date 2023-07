Festival les Escales Méditerranéennes Boulodrome de l’Estaque Marseille, 8 juillet 2023, Marseille.

Festival les Escales Méditerranéennes Samedi 8 juillet, 17h30 Boulodrome de l’Estaque Entrée libre

Venez danser et fêter la Méditerranée !

PROJECTION

Jeudi 6 juillet | 18.00 – Cinéma Alhambra Estaque

Une séance cinématographique ouverte à toutes et à tous, suivie d’un débat.

OUVERTURE DU FESTIVAL

Vendredi 7 juillet | Boulodrome de l’Estaque

18.00 – Ouverture du festival et ateliers

18.30 – Stand’up

20.30 – Concerts (@Crimi, Benzine)

Samedi 8 juillet | Boulodrome de l’Estaque

17.30 – Batuccada

18.00 – Prises de parole

19.30 – Défilé Batuccada

20.30 – Concerts (Javara, Tigardine)

Découvrez l’intégralité du programme sur :

https://laligue13.fr/evenement-culturel/les-escales-mediterraneennes

Boulodrome de l'Estaque 110-120 plage de l'Estaque, 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T17:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

