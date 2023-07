Marché gourmand Boulodrome de Ladignac Trentels, 19 août 2023, Trentels.

Trentels,Lot-et-Garonne

Organisé par la Municipalité de Trentels, avec plusieurs exposants présents. Buvette et restauration sur place avec soirée dansante..

2023-08-19 fin : 2023-08-19 00:00:00. EUR.

Boulodrome de Ladignac

Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Municipality of Trentels, with several exhibitors present. Refreshments and food on site, with dancing.

Organizado por el Ayuntamiento de Trentels, con la presencia de varios expositores. Refrescos y comida in situ, con baile.

Organisiert von der Gemeinde Trentels, mit mehreren anwesenden Ausstellern. Getränke und Speisen vor Ort mit Tanzabend.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Fumel – Vallée du Lot