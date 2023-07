Marché gourmand Boulodrome de Ladignac Trentels, 29 juillet 2023, Trentels.

Trentels,Lot-et-Garonne

Organisé par la Municipalité de Trentels, avec plusieurs exposants présents. Buvette et restauration sur place avec soirée dansante..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 00:00:00. EUR.

Boulodrome de Ladignac

Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Several exhibitors present (duck, grilled meats, fresh plates, mussels fries, cheeses, pastries …). Snack and catering on site with a dance party with a DJ.

Organizado por el Ayuntamiento de Trentels, con la presencia de varios expositores. Refrescos y comida in situ, con baile.

Organisiert von der Gemeinde Trentels, mit mehreren anwesenden Ausstellern. Getränke und Speisen vor Ort mit Tanzabend.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Fumel – Vallée du Lot