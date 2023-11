Boules & Mix Boulodrome de la Croisière Arles, 18 novembre 2023, Arles.

Boules & Mix Samedi 18 novembre, 14h00 Boulodrome de la Croisière Entrée libre

Boules & Mix est un projet artistique et social. Il s’agit de la 6ème édition !

Le concept est d’organiser un tournoi de pétanque amicale sur fond de musique. Il y aura avec une buvette permettant de se restaurer et de s’hydrater.

L’évènement et ouvert et accessible à tous !

(Pensez à prendre vos boules si vous en avez !)

Boulodrome de la Croisière 35 avenue des Alyscamps – 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:30:00+01:00

Sport Pétanque

Association L’Artscène