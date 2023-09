Tournoi de pétanque Boulodrome de « La Boule aérienne » Marignane, 19 octobre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

L’association SEB et « La Boule aérienne » organisent un tournoi de pétanque (en doublettes mêlées) pour le dépistage du cancer du sein.

Venez nombreux participer à cette noble cause !

Lots : panier garni et bouteilles de vin.

Buvette sur place..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . .

Boulodrome de « La Boule aérienne » Rue de Bruyères

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The SEB association and « La Boule aérienne » are organizing a pétanque tournament (mixed doubles) for breast cancer screening.

Come and take part in this noble cause!

Prizes: hamper and bottles of wine.

Refreshment bar on site.

La asociación SEB y « La Boule aérienne » organizan un torneo de petanca (dobles mixtos) para la detección del cáncer de mama.

Participe en esta noble causa

Premios: cesta y botellas de vino.

Bar in situ.

Der Verein SEB und « La Boule aérienne » organisieren ein Boule-Turnier (Doublette mêlée) zur Früherkennung von Brustkrebs.

Kommen Sie zahlreich und beteiligen Sie sich an dieser edlen Sache!

Gewinne: Präsentkorb und Weinflaschen.

Getränk vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme de Marignane