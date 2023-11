Cirque de Noël – Tempo Boulodrome de Flers Flers, 16 décembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Du samedi 16 au jeudi 28 décembre, le cirque-théâtre Tempo plante son chapiteau sur le boulodrome de Flers pour vous proposer son cirque de Noël intitulé « Dream » avec une dizaine d’artistes originaires de sept pays différents. Numéros d’équilibres, aériens, loufoques… sont au programme. Près de deux heures de spectacle qui vous feront rêver entre poésie et humour…

Tarifs : 9 € -18 ans et demandeurs d’emploi, 13 € adulte, 16 € loge

Billetterie à l’office de tourisme Montagnes de Normandie – bureau de Flers (Pass+ Flers Agglo accepté) ou en ligne sur www.flers-agglo.fr et sur https://cirque-tempo.com.

2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Boulodrome de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



From Saturday December 16 to Thursday December 28, the Tempo circus-theater sets up its big top on the Flers boulodrome to present its Christmas circus entitled « Dream », featuring a dozen artists from seven different countries. Balancing, aerial and zany acts are all on the program. Nearly two hours of entertainment that will make you dream between poetry and humor?

Prices: 9 ? -18 years and unemployed, 13 ? adults, 16 ? lodges

Tickets at the Montagnes de Normandie tourist office in Flers (Pass+ Flers Agglo accepted) or online at www.flers-agglo.fr and https://cirque-tempo.com

Del sábado 16 al jueves 28 de diciembre, el circo-teatro Tempo instalará su carpa en el boulodrome de Flers para presentar su circo de Navidad titulado « Sueño », con una docena de artistas de siete países diferentes. El programa incluye equilibrios, acrobacias aéreas y números disparatados. Casi dos horas de espectáculo que le harán soñar con poesía y humor..

Entradas: 9 ? -18 años y solicitantes de empleo, 13? adultos, 16? taquilla

Entradas disponibles en la oficina de turismo de Montagnes de Normandie en Flers (se acepta Pass+ Flers Agglo) o en línea en www.flers-agglo.fr y https://cirque-tempo.com

Von Samstag, dem 16. bis Donnerstag, dem 28. Dezember schlägt das Zirkustheater Tempo seine Zelte auf dem Boulodrome in Flers auf, um Ihnen seinen Weihnachtszirkus « Dream » mit zehn Künstlern aus sieben verschiedenen Ländern zu präsentieren. Auf dem Programm stehen Balance-, Luft- und verrückte Kunststücke. Die fast zweistündige Show wird Sie zwischen Poesie und Humor zum Träumen bringen

Eintrittspreise: 9 ? -18 Jahre und Arbeitssuchende, 13 ? Erwachsene, 16 ?

Kartenvorverkauf im Tourismusbüro Montagnes de Normandie ? Büro in Flers (Pass+ Flers Agglo akzeptiert) oder online auf www.flers-agglo.fr und https://cirque-tempo.com

Mise à jour le 2023-11-16 par Flers agglo