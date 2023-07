Concours de pétanque de Beaufort Boulodrome de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat, 21 juillet 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Concours de pétanque ouvert à tous au boulodrome de Beaufort..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

Boulodrome de Beaufort

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Petanque competition open to all at the Beaufort boulodrome.

Competición de petanca abierta a todos en el boulodrome de Beaufort.

Petanque-Wettbewerb für alle im Boulodrome von Beaufort.

Mise à jour le 2023-05-04 par OT de Noblat