Challenge vert – 7ème édition Boulodrome d’Aubusson Aubusson, 16 septembre 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

La septième édition du Challenge Vert démarre à Aubusson le samedi 16 septembre 2023. Au programme, trois distances à VTT (10, 20 et 35 km) ainsi qu’une randonnée pédestre de 10 km. C’est le Vélo Club d’Aubusson qui concocte cette journée d’ouverture de ce tout nouveau Challenge Vert..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Boulodrome d’Aubusson Route d’Aubusson – La Chassagne

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The seventh Challenge Vert kicks off in Aubusson on Saturday, September 16, 2023. On the program: three mountain bike distances (10, 20 and 35 km) and a 10 km hike. The Vélo Club d’Aubusson is organizing the opening day of this brand-new Challenge Vert.

La séptima edición del Challenge Vert arranca en Aubusson el sábado 16 de septiembre de 2023. El programa incluye tres distancias en bicicleta de montaña (10, 20 y 35 km) y una marcha de 10 km. El Vélo Club d’Aubusson organiza la jornada inaugural de este nuevo Challenge Vert.

Die siebte Ausgabe des Challenge Vert startet am Samstag, den 16. September 2023, in Aubusson. Auf dem Programm stehen drei Mountainbike-Distanzen (10, 20 und 35 km) sowie eine 10 km lange Wanderung. Der Vélo Club d’Aubusson organisiert den Eröffnungstag des neuen Challenge Vert.

Mise à jour le 2023-04-05 par OT Aubusson-Felletin