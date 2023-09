CONCOURS DE PÉTANQUE LE 07/10 – FOYER CULTUREL BOULODROME Dangé-Saint-Romain Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne CONCOURS DE PÉTANQUE LE 07/10 – FOYER CULTUREL BOULODROME Dangé-Saint-Romain, 7 octobre 2023, Dangé-Saint-Romain. CONCOURS DE PÉTANQUE LE 07/10 – FOYER CULTUREL Samedi 7 octobre, 13h00 BOULODROME 12 € par équipe Le Foyer Culturel de Dangé St-Romain

organise son concours de Pétanque

le samedi 07 Octobre au Boulodrome

Inscriptions à 13h 30

Début du concours à 14h BOULODROME Route de Descartes- Stade Marcel Thiollet – 86220 DANGÉ SAINT-ROMAIN Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T13:00:00+02:00 – 2023-10-07T20:00:00+02:00

2023-10-07T13:00:00+02:00 – 2023-10-07T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu BOULODROME Adresse Route de Descartes- Stade Marcel Thiollet - 86220 DANGÉ SAINT-ROMAIN Ville Dangé-Saint-Romain Departement Vienne Lieu Ville BOULODROME Dangé-Saint-Romain latitude longitude 46.931918;0.61051

BOULODROME Dangé-Saint-Romain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dange-saint-romain/