Convivència : Journée tiers-lieux et lieux collectifs Boulodrome Daillan Arles, 12 juillet 2023, Arles.

Convivència : Journée tiers-lieux et lieux collectifs Mercredi 12 juillet, 17h00 Boulodrome Daillan gratuit, participation libre, consciente et solidaire

carrefour Alternatives et Transition Convivència

DES LIEUX COLLECTIFS DANS LA VILLE

17h – Forum des acteurs

découvrez les activités et le fonctionnement de chacun des lieux

Déducima œuvre collectivement pour le développement durable et la participation citoyenne à Mas-Thibert : jardins partagés, échange de services, journal local…

œuvre collectivement pour le développement durable et la participation citoyenne à Mas-Thibert : jardins partagés, échange de services, journal local… Lieux Collectifs arlésiens, espace de coopération et de mutualisation des tiers-lieux et lieux collectifs arlésiens.

espace de coopération et de mutualisation des tiers-lieux et lieux collectifs arlésiens. Parade. Installé au cœur de la Roquette, ce tiers-lieu accompagne, met en valeur des acteurs et initiatives de l’économie sociale et solidaire du territoire et invente une nouvelle façon de vivre et travailler en ville.

Installé au cœur de la Roquette, ce tiers-lieu accompagne, met en valeur des acteurs et initiatives de l’économie sociale et solidaire du territoire et invente une nouvelle façon de vivre et travailler en ville. Pop. Inscrite dans une démarche éco-citoyenne au service du développement durable du territoire arlésien, une plate-forme logistique de tri et des savoir-faire locaux qui offrent des solutions concrètes pour valoriser nos déchets.

Inscrite dans une démarche éco-citoyenne au service du développement durable du territoire arlésien, une plate-forme logistique de tri et des savoir-faire locaux qui offrent des solutions concrètes pour valoriser nos déchets. La Verrerie, à Trinquetaille, un ancien site industriel et un sous-sol chargés d’histoire, de vastes espaces extérieurs sont investis pour développer nombres d’actions éco-responsables, sociales et culturelles.

18h – table ronde

Ces lieux collectifs qui animent la ville

Le collectif de lieux indépendants et de tiers lieux de la ville d’Arles viennent vous présenter leurs actions, leur programmation tout au long de l’année et répondre à vos questions.

Proposé par le collectif des Tiers-Lieux et lieux collectifs arlésiens et le réseau Sud Tiers-Lieux.

Boulodrome Daillan 36, avenue Edouard Herriot, 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « semaine.convivencia@lilo.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasemaineconvivencia.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 72 80 04 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T17:00:00+02:00 – 2023-07-12T19:30:00+02:00

2023-07-12T17:00:00+02:00 – 2023-07-12T19:30:00+02:00

éco-responsalbe développement durable

© CleG / Convivència / Attention Culture