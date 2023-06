Convivència : Duo Nannani Boulodrome Daillan Arles, 11 juillet 2023, Arles.

Convivència : Duo Nannani Mardi 11 juillet, 19h00 Boulodrome Daillan gratuit, participation libre, consciente et solidaire

concert

DUO NANNANI

chansons du sud de l’Italie

Un répertoire original où des classiques napolitains côtoient des petites perles inconnues venues de Sicile ou des Pouilles. Accordéon et voix éraillée en bandoulière, le Duo Nannani propose un voyage sensitif, où l’on passe du rire aux larmes l’espace d’une chanson, où l’on sent l’odeur suave du café envahir nos narines, où les images racontées et chantées, nous plongent dans l’Italie des années 80 lors des fêtes familiales autours de Naples.

Une gourmandise musicale espiègle et joyeuse baignée de soleil.

précédé d’une scène découverte

DES SLAMEURS

de l’atelier au musée de l’Arles antique

Boulodrome Daillan 36, avenue Edouard Herriot, 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « semaine.convivencia@lilo.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasemaineconvivencia.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 72 80 04 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T19:00:00+02:00 – 2023-07-11T21:30:00+02:00

2023-07-11T19:00:00+02:00 – 2023-07-11T21:30:00+02:00

DUO NANNANI MUSIQUES DU MONDE