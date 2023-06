Convivència : journée le partage de l’eau Boulodrome Daillan Arles, 11 juillet 2023, Arles.

Convivència : journée le partage de l’eau Mardi 11 juillet, 17h00 Boulodrome Daillan gratuit, participation libre, consciente et solidaire

carrefour Alternatives et Transition Convivència

LE PARTAGE DE L’EAU

17h – les ateliers

le Bar à eau

Venez apprendre à « goûter » l’eau et en reconnaître toutes les saveurs.

Fresque Rhône 2100

Grande fresque participative. Venez ajouter votre petite touche et construire ensemble le Rhône de demain.

Eau et climat

Quiz collaboratif, en famille, entre amis, relevez le défi ! Bravez les experts : répondez à leurs questions et confrontez-les aux vôtres tout au long du festival.

18h – table ronde

eau : trop ou trop peu

Face à la sécheresse, ne prenons pas la fuite !

Comprendre les enjeux du partage de l’eau sur le territoire du Pays d’Arles : Qui sont les acteurs et les usagers de l’eau ? Comment cela se passe-t-il en cas de tension sur la ressource ? Comment les structures se saisissent-elles de ces enjeux pour s’adapter durablement ?

Les animations et rencontres de la journée sont proposées dans le cadre de DECLIC, Démarche Expérimentale de Co-construction pour Limiter les Impacts du Changement climatique et animées par le CPIE, centre permanent d’initiatives pour l’environnement du Pays d’Arles.

Boulodrome Daillan 36, avenue Edouard Herriot, 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-07-11T17:00:00+02:00 – 2023-07-11T19:30:00+02:00

éco-responsalbe développement durable

© CleG / Convivència / Attention Culture