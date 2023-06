Convivència : Jawhar Boulodrome Daillan Arles, 10 juillet 2023, Arles.

Convivència : Jawhar Lundi 10 juillet, 19h00 Boulodrome Daillan gratuit, participation libre, consciente et solidaire

JAWHAR

raffinement d’un chââbi pop-folk tunisien

Entre sa Tunisie natale et la Belgique, Jawhar cisèle ses compositions chatoyantes un pied dans le folk l’autre en Orient et livre ses textes délicats et poétiques de sa voix profonde avec une élégance lumineuse et une tranquillité saupoudrée d’irrévérence. Une musique à la fois charnelle et spirituelle souligne les inflexions de la langue arabe et la subtilité de chansons qui sont autant de portraits, de projections imaginaires et poétiques. On en frémit délicieusement en équilibre entre mélancolie et réconfort.

précédé de la scène découverte

LES CYTÈLES

Chants du monde à cappella. Voix chantées et voix parlées, ce quintet féminin a pour seul bagage le charme et l’harmonie de leurs cinq voix !

avec Anne Baucheron, Aurélie Coste, Sonia Lopez, Katie Thornton et Nicole Yavercovski

Boulodrome Daillan 36, avenue Edouard Herriot, 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « semaine.convivencia@lilo.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasemaineconvivencia.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 72 80 04 »}]

JAWHAR musiques du monde