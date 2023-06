Convivència : journée alimentation durable Boulodrome Daillan Arles, 10 juillet 2023, Arles.

Convivència : journée alimentation durable Lundi 10 juillet, 17h00 Boulodrome Daillan gratuit, participation libre, consciente et solidaire

carrefour Alternatives et Transition Convivència

ALIMENTATION DURABLE

17h – le forum des acteurs

Faites votre marché et rencontrez des producteurs.trices engagé.e.s

Amap du Rouinet. Légumes et fruits de saison, œufs, miel, terrines… issus des producteurs locaux partenaires.

Légumes et fruits de saison, œufs, miel, terrines… issus des producteurs locaux partenaires. Bocal & co. Épicerie 100% vrac, principalement bio et sans emballage dans un esprit résolument zéro déchet.

Épicerie 100% vrac, principalement bio et sans emballage dans un esprit résolument zéro déchet. Melisoa. Maraîcher à Eyragues, installé sur un espace-test agricole avec la Maison familiale et rurale. Agriculture bio, aquaponie de la truite, ventes directe et de paniers.

Maraîcher à Eyragues, installé sur un espace-test agricole avec la Maison familiale et rurale. Agriculture bio, aquaponie de la truite, ventes directe et de paniers. Palpilles. Une large gamme de produits lacto-fermentés, uniquement élaborés à partir de légumes de saison, dont 13 références certifiées en agriculture biologique.

Une large gamme de produits lacto-fermentés, uniquement élaborés à partir de légumes de saison, dont 13 références certifiées en agriculture biologique. Scop-Ti-Fraliberté. Coopérative ouvrière de production de thés et d’infusions en local.

Coopérative ouvrière de production de thés et d’infusions en local. La Verrerie, vente de graines biologiques issues du site du Tiers-Lieu.

atelier découverte

L’abeille dans tous ses états : Comprendre l’abeille dans son environnement et la ruche dans sa biodiversité. Animé par l’Apier ou le mur a des oreilles

s’informer des initiatives du manger mieux

projet Vrac. “Vers un réseau d’achat en commun“ porté par le CPIE. Développement de commandes groupées de produits de qualité distribués à prix coûtant dans les quartiers prioritaires du pays d’Arles.

“Vers un réseau d’achat en commun“ porté par le CPIE. Développement de commandes groupées de produits de qualité distribués à prix coûtant dans les quartiers prioritaires du pays d’Arles. les États Généreux. Cultive une alimentation nourrissante pour le corps, le coeur et l’esprit. Par des ateliers créatifs et conviviaux se réapproprier une alimentation simple mais riche de sens et de liens avec la terre et ceux qui la cultivent.

18h – table ronde

Comment va-t-on manger demain ?

Raréfaction des terres, artificialisation des sols, augmentation des coûts de production, aléas climatiques, inflation, pénuries d’eau…

Les solutions d’aujourd’hui pour garantir une alimentation de qualité pour tou.te.s et les solidarités pour limiter ou compenser la précarité seront-elles suffisantes demain ?

Rencontre-débat proposée par le Conseil de Développement du Pays d’Arles

Boulodrome Daillan 36, avenue Edouard Herriot, 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « semaine.convivencia@lilo.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasemaineconvivencia.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 72 80 04 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T17:00:00+02:00 – 2023-07-10T19:30:00+02:00

2023-07-10T17:00:00+02:00 – 2023-07-10T19:30:00+02:00

éco-responsalbe développement durable

© CleG / Convivència / Attention Culture