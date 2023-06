Convivència : journée zéro déchet Boulodrome Daillan Arles, 9 juillet 2023, Arles.

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET

17h – le forum des acteurs

faites le plein de solutions durables locales avec celles et ceux qui les portent

apprenez à faire vous-même

Cosmétiques maison : Parce que prendre soin de soi et de la planète en même temps, c’est possible, l’atelier propose des solutions à faire soi-même de façon ludique et amusante tout en échangeant sur la cause du zéro déchet. Sur inscription au 06 62 94 46 33, limité à 15 personnes. Proposé par Alpilles Bien-être et Zéro Déchet Pays d’Arles.

Plus écologique, plus économique et meilleure pour la santé ! Viens fabriquer ta protection hygiénique lavable. Débutant·e·s bienvenu·e·s. Proposé et animé par le Collectif Solide Éponge Tawashi : Tu as une chaussette en coton toute seule ou trouée ? Amène-là (bien propre, merci !) et viens fabriquer ton tawashi ou éponge zéro-déchet. Proposé par Parade.

apprenez à réparer

votre vélos : Apprenez à réparer votre vélo avec les conseils avisés des bénévoles de Convibicy. L’occasion d’échanger sur la place du vélo dans la ville et récolter des bons plans de balades. Animé par les bénévoles de Convibicy

Expérimentez

le recyclage des plastiques

Precious Plastique : Atelier pratique de sensibilisation au recyclage des plastiques : collecte, tri, transformation et discussion. (apportez vos bouchons en plastique). Proposé et animé par Milvi.

le traitement des bio-déchets

Bokashi : nom japonais signifiant matière organique fermentée. Venez découvrir ce procédé de compostage pour recycler vos bio-déchets et les micro-organismes efficaces. Vente de produits. Proposé par la Verrerie et Bokashi Provence, animé par Emmanuel Chevillotte.

adoptez l’anti-gaspi attitude

Allaitement naturel : éco>logique ! L’allaitement est sain pour la santé, il s’adapte aux besoins en fonction de chaque situation, il est totalement zéro déchet et fait un pied de nez aux grandes firmes industrielles qui polluent la planète. L’allaitement est écologique. Venez en discuter. Animé par Maïa Breheret, consultante en lactation IBCLC.

en plus aujourd’hui c’est fripes !

Le Dressing Collectif , une joyeuse alternative à la consommation de vêtements neufs et aux placards qui débordent : emprunter au lieu d’acheter, une garde-robe à partager !

, une joyeuse alternative à la consommation de vêtements neufs et aux placards qui débordent : emprunter au lieu d’acheter, une garde-robe à partager ! La Ressourcerie trie et valorise chaque année 130 tonnes de textile issu les bornes de collecte du territoire. Les vêtements remis en état sont présentés dans son coin fripes.

trie et valorise chaque année 130 tonnes de textile issu les bornes de collecte du territoire. Les vêtements remis en état sont présentés dans son coin fripes. la friperie Wontanara, basée à Parade, réserve la totalité des bénéfices des ventes à un orphelinat en Guinée Conakry.

rencontrez et échangez avec :

Arles-Linux , présentation des logiciels libres et de solutions numériques du quotidien simples et respectueuses de la planète.

, présentation des logiciels libres et de solutions numériques du quotidien simples et respectueuses de la planète. Arlons-y présente son petit guide et la carte des solutions durables près de chez vous, une mine d’informations pratiques !

présente son petit guide et la carte des solutions durables près de chez vous, une mine d’informations pratiques ! Écomoov, les Cabas Tuyau . Pratiques, solides & résistants à l’eau, ces sacs cabas sont réalisés à partir de tuyaux de goutte à goutte récupérés après des maraîcher.e.s de la région.

. Pratiques, solides & résistants à l’eau, ces sacs cabas sont réalisés à partir de tuyaux de goutte à goutte récupérés après des maraîcher.e.s de la région. la Ressourcerie, découvrez le prototype de toilettes sèches mis à disposition du festival ainsi que la filière de traitement des matières organiques organisée par la structure.

découvrez le prototype de toilettes sèches mis à disposition du festival ainsi que la filière de traitement des matières organiques organisée par la structure. La Vaissellerie prête de la vraie vaisselle pour vos événements familiaux et associatifs, une alternative simple et économique au jetable.

18h – table ronde

Arles pour un territoire 0 déchet 0 gaspi 100% récup’

Les acteurs engagés du territoire présentent leurs actions, leurs idées en réponse aux besoins exprimés par la population, leurs valeurs, leurs coopérations et les mutualisations existantes. De quoi interpeller les collectivités pour soutenir leurs initiatives et amplifier le mouvement.

Rencontre proposée par ARLONS-Y : le collectif

