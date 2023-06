Convivència Meryem Koufi Boulodrome Daillan Arles, 8 juillet 2023, Arles.

Convivència Meryem Koufi Samedi 8 juillet, 19h00 Boulodrome Daillan gratuit, entrée libre, consciente et solidaire

création

MERYEM KOUFI

Hommage aux voix féminines arabo-andalouses

10 ans après avoir bouleversé le public de Convivència avec un concert de flamenco puro mémorable, Meryem Koufi renoue avec ses racines algériennes et la kouitra de son enfance, pour une plongée dans le répertoire arabo-andalou.

Avec Hakim Hamadouche (fidèle mandoluth de Rachid Taha) et une section de percussions, ils réinventent leur Nouba, revisitent le Chaâbi, célèbrent Reinette l’Oranaise ou Alice Fitoussi…

et fondent un alliage musical vif et précieux à savourer sans réserve !

concert précédé d’une scène découverte

“LA CIGALE“

voix-guitare. chanson française facétieuse sur des airs manouches ou de bossa.

Boulodrome Daillan 36, avenue Edouard Herriot, 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « semaine.convivencia@lilo.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasemaineconvivencia.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 72 80 04 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:00:00+02:00 – 2023-07-08T21:30:00+02:00

2023-07-08T19:00:00+02:00 – 2023-07-08T21:30:00+02:00

CONVIVENCIA MERYEM KOUFI