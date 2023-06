La Semaine de Convivència Boulodrome Daillan Arles, 8 juillet 2023, Arles.

Face à l’urgence climatique, à la sècheresse, à la précarité alimentaire, aux défis sociaux et environnementaux qui se profilent à l’horizon, les beaux discours qui égrainent ce qu’on pourrait faire ou ce qu’on aurait déjà dû faire ne suffisent plus : il est plus que temps de passer à l’action concrète et solidaire.

Au cœur du festival “la Semaine de Convivència“ à Arles sous les platanes du boulodrome Daillan du quartier de Trinquetaille,

le carrefour Alternatives et Transition

vous invite à rencontrer les acteurs et les structures qui agissent sur le territoire du Pays d’Arles pour changer de trajectoire et réduire fermement nos impacts sur l’environnement. Découvrir et adopter – individuellement et/ou collectivement – des solutions du quotidien simples et innovantes dans les domaines de l‘habitat, du zéro déchet, de la seconde main, du recyclage, de l’alimentation, du partage de l’eau ou de la vie locale… échanger et débattre.

Pour engager aussi les décideurs – collectivités, élus et entreprises à prendre leurs responsabilités et à traduire en actes tangibles, concertés et durables ce que les citoyens et les associations attendent d’eux.

Dès 17h, autour d’une thématique différente chaque jour, vous pourrez profiter des stands pour vous informer, du marché pour rencontrer les producteurs et artisans locaux, des démonstrations et des ateliers ludiques autant que pratiques pour apprendre et tester, des rencontres et des tables rondes pour approfondir, argumenter et échanger.

À partir de 19h, l’instant détente vous proposera d’expérimenter en alternance le Qi Gong discipline chinoise liée au mouvement et au souffle et la Capoterapia, dérivé de cet art martial venu du Brésil. Puis, comme son nom l’indique, la scène [déc]ouverte vous permettra de découvrir des talents locaux.

qui ambitionne de faire partager nos artistes “coups de cœur“, des talents rares hors des sentiers battus à découvrir avec un grand concert quotidien : le répertoire arabo-andalou féminin de Meryem Koufi (8 juil.), la rencontre entre poésie occitane et poésie persane avec La Beluga (9 juil.), le raffinement du chââbi folk-pop du tunisien Jawhar (10 juil.), les chansons du sud de l’Italie du Duo Nannani (11 juil.) et les classiques balkaniques et rocambolesques de Fatum Fatras (12 juil.).

Et toujours l’ambiance chaleureuse, familiale et conviviale propre à Convivència autour de jeux de société, de notre buvette et guinguette avec ses petits plats maison en circuit court et ses boissons locales.

Boulodrome Daillan 36, avenue Edouard Herriot, 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-07-08T17:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:00:00+02:00

2023-07-12T17:00:00+02:00 – 2023-07-12T22:00:00+02:00

