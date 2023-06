Convivència : journée éco-habitat Boulodrome Daillan Arles, 8 juillet 2023, Arles.

Convivència : journée éco-habitat Samedi 8 juillet, 17h00 Boulodrome Daillan gratuit, participation libre, consciente et solidaire

carrefour Alternatives et Transition Convivència

ÉCO-HABITER

17h – le forum des acteurs

le guichet France Rénov’

Besoin de conseils pour votre projet de rénovation ? Pour connaitre les aides publiques auxquelles vous pourriez prétendre ? La conseillère de l’Espace Conseil France Rénov’ du Pays d’Arles, service public de la rénovation énergétique, neutre, gratuit et indépendant porté par la Région Sud, vous recevra le 8 juillet.

Prenez rendez-vous dès maintenant au 04 91 57 52 52.

autour du solaire

Photovoltaïque : questions et réponses

Vous avez toujours rêvé de faire un geste pour la planète en mettant des panneaux photovoltaïques sur votre toit ? Sous forme de question-réponse, tout ce que vous voulez savoir sur le photovoltaïque sans jamais avoir osé le demander. Proposé par 3APV, Association d’Aide à l’Autoconstruction PhotoVoltaïque.

les Centrales Villageoises du Pays d’Arles

Un modèle alternatif de production d’énergie renouvelable (solaire) qui associe citoyens, entreprises locales et élu.e.s et participe au développement du territoire.

ateliers et démonstrations

Enduit de terre sur paille

Aaron vous invite à découvrir et essayer une technique de construction écologique : l’enduit de terre sur paille, son utilisation et ses avantages. Proposé par Aardeco

Travailler avec des matériaux locaux

Démonstration de mise en œuvre de matériaux locaux (chaux, pierre) selon différentes techniques (hot mix, mortier à chaux vive, insertion de fibres…). 2h. Proposé et animé par La Pierre au Carré

Kerterre kesako ?

La Verrerie, présente son projet de construction collective d’une kerterre, sorte de petit igloo en matériaux entièrement naturels (chaux et chanvre), en harmonie avec la nature.

18h – table ronde

Éco-construire, éco-rénover avec des matériaux locaux

Découvrez la diversité et la richesse des techniques constructives de Provence. Différents acteurs de la construction seront présents pour évoquer les alternatives à l’usage des matériaux conventionnels. Le bois, la paille, la terre et la pierre seront à l’honneur lors de ce moment d’échange.

pensé et animé par l’atelier MARE Méditerranée, Architecture, Recherche, Expérimentation

Boulodrome Daillan 36, avenue Edouard Herriot, 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « semaine.convivencia@lilo.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasemaineconvivencia.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 72 80 04 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

