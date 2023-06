Convivència : Fatum Fatras Boulodrome Daillan Arles, 5 juillet 2023, Arles.

Convivència : Fatum Fatras Mercredi 5 juillet, 19h00 Boulodrome Daillan gratuit, participation libre, consciente et solidaire

concert

FATUM FATRAS

Balkanique, rocambolesque et coloré

Fatum Fatras puise son inspiration dans les thèmes traditionnels des Balkans et des pays du bassin méditerranéen, sans jamais oublier sa culture occidentale et son goût pour le rock’n’roll.

Le groupe déballe son univers rocambolesque et coloré pour un live énergique et généreux sur des chansons turques, roumaines ou kurdes…

Le bal est ouvert, chaussez vos plus beaux souliers !

précédé d’une scène découverte

PADDY BENEDICT

guitare-voix. De la folk en anglais tendre et lumineuse aux inspirations galloises et celtes.

Boulodrome Daillan 36, avenue Edouard Herriot, 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

