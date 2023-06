Concours de pétanque Boulodrome Daillan Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Concours de pétanque Boulodrome Daillan Arles, 10 juin 2023, Arles. Concours de pétanque Samedi 10 juin, 10h00 Boulodrome Daillan 10€ par équipe Le samedi 10 Juin, grande journée concours de pétanque en doublette choisie au boulodrome Daillan à Trinquetaille.

Repas sur place, formule paella et verre de vin.

Journée conviviale pour l'association les Gazelles de Provence & Evasions en vue de leur participation au rallye des Gazelles en avril 2024 !

Boulodrome Daillan
36, avenue Edouard Herriot, 13200 Arles
Arles 13200 Trinquetaille
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T20:30:00+02:00

