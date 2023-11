CHAMPIONNAT INTERDÉPARTEMENTAL PARA PÉTANQUE ADAPTÉE Boulodrome Bernard Gasset 122 Avenue Maurice Planès Montpellier, 16 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le Comité Départemental Sport Adapté de l’Hérault organise le samedi 16 décembre prochain, le championnat interdépartemental de Para Pétanque Adaptée, pour les adultes en situation de handicap mental et/ou psychique..

2023-12-16 09:30:00 fin : 2023-12-16 17:30:00. .

Boulodrome Bernard Gasset

122 Avenue Maurice Planès

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



On Saturday December 16, the Comité Départemental Sport Adapté de l’Hérault is organizing the interdepartmental Para Pétanque Adaptée championship for adults with mental and/or psychic disabilities.

El sábado 16 de diciembre, el Comité Départemental Sport Adapté de l’Hérault organiza el campeonato interdepartamental de Para Pétanque Adaptée para adultos con discapacidad mental y/o psíquica.

Das Comité Départemental Sport Adapté de l’Hérault organisiert am Samstag, dem 16. Dezember, die interdepartementale Meisterschaft im Para Pétanque Adaptée für Erwachsene mit geistiger und/oder psychischer Behinderung.

Mise à jour le 2023-11-23 par HERAULT SPORT