Séances de découverte musculation – Lundi 8 janvier
Lundi 8 janvier 2024, 18h00
Boulodrome Balma

2024-01-08T18:00:00+01:00 – 2024-01-08T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-08T18:00:00+01:00 – 2024-01-08T20:00:00+01:00 Venez découvrir et faire une séance d’essai, structure associative ouverte à tous et pour tous niveaux.

Salle de musculation accolée au boulodrome couvert rue des Jardins à Balma
Boulodrome
4 rue des jardins, 31130 Balma
balma.muscu@gmail.com

