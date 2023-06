Pétanque : championnat de france – Du 30 juin au 2 juillet Boulodrome Balma, 30 juin 2023, Balma.

Pétanque : championnat de france – Du 30 juin au 2 juillet 30 juin – 2 juillet Boulodrome Renseignement

Les grands champions de tout l’hexagone se rencontrent. C’est un très bel événement pour les connaisseurs de pétanque de jeu provençal organisé par le Comité Départemental, le Pétanque Club de Lasbordes et la Boule Balmanaise.

Boulodrome 4 rue des jardins, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 45 27 81 »}, {« type »: « email », « value »: « eykarita@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 74 11 89 68 »}, {« type »: « email », « value »: « raymondlemanach@petanque31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T08:30:00+02:00 – 2023-06-30T21:00:00+02:00

2023-07-02T08:30:00+02:00 – 2023-07-02T18:30:00+02:00

