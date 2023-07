17ème National de pétanque Boulodrome – avenue de la Chagrinerie Rochefort Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Rochefort 17ème National de pétanque Boulodrome – avenue de la Chagrinerie Rochefort, 26 août 2023, Rochefort. Rochefort,Charente-Maritime Concours de pétanque en triplette (256 équipes)..

2023-08-26 08:00:00 fin : 2023-08-27 22:00:00. .

Boulodrome – avenue de la Chagrinerie

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Petanque triples competition (256 teams). Competición de triples de petanca (256 equipos). Pétanque-Wettbewerb im Triplette (256 Teams).

