Concours de pétanque Boulodrome av. du 8 mai Yssingeaux, 23 juin 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Tous les vendredis soir, du 23 juin au 1er septembre, rendez-vous au boulodrome d’Yssingeaux à 18h30 !.

2023-06-23 à 18:30:00 ; fin : 2023-09-01 . .

Boulodrome av. du 8 mai

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Every Friday evening from June 23rd to September 1st, meet up at the Yssingeaux boulodrome at 6.30pm!

Todos los viernes por la tarde, del 23 de junio al 1 de septiembre, nos vemos en el boulodrome de Yssingeaux a las 18.30 h

Jeden Freitagabend, vom 23. Juni bis zum 1. September, treffen wir uns um 18:30 Uhr im Boulodrome von Yssingeaux!

Mise à jour le 2023-06-03 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire