Nord CIRCUIT NATIONAL JEUNES DE PETANQUE Boulodrome Albert Puis Grande-Synthe, 17 décembre 2023, Grande-Synthe. CIRCUIT NATIONAL JEUNES DE PETANQUE Dimanche 17 décembre, 09h30 Boulodrome Albert Puis L’Amicale Bouliste organise un circuit national jeunes de pétanque Boulodrome Albert Puis rue Rigaud Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

PETANQUE CIRCUIT JEUNES

Boulodrome Albert Puis
rue Rigaud Grande-Synthe
Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

