Tournoi de pétanque Boulodrome Ahetze, 22 juillet 2023, Ahetze.

Ahetze,Pyrénées-Atlantiques

Tournoi de pétanque de la fête de l’été

Inscriptions à 14h

Début du tournoi à 14h30

Restauration et buvette sur place.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Boulodrome Préau associatif

Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Summer Festival Petanque Tournament

Registration at 2pm

Tournament starts at 2:30 p.m

Catering and refreshments on site

Torneo de Petanca del Festival de Verano

Inscripción a las 14.00 horas

Inicio del torneo a las 14.30

Comida y refrescos in situ

Boule-Turnier des Sommerfestes

Einschreibung um 14 Uhr

Beginn des Turniers um 14.30 Uhr

Essen und Trinken vor Ort

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque