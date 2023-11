Dïner spectacle de la maison des jeunes Boulleret, 9 décembre 2023, Boulleret.

Boulleret,Cher

Cette année, la Maison des jeunes de Boulleret vous propose une soirée magique avec Marc Anthéor. Magicien et animateur, il mêle l’interactivité et le rire à travers des numéros variés. Ne manquez pas cette expérience enchanteresse !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 25 EUR.

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire



This year, the Maison des jeunes de Boulleret invites you to a magical evening with Marc Anthéor. A magician and entertainer, he combines interactivity and laughter through a variety of acts. Don’t miss this enchanting experience!

Este año, la Maison des jeunes de Boulleret organiza una velada mágica con Marc Anthéor. Mago y animador, combina interactividad y risas en diversos números. No se pierda esta encantadora experiencia

Dieses Jahr bietet Ihnen das Jugendhaus Boulleret einen magischen Abend mit Marc Anthéor. Als Zauberer und Entertainer verbindet er Interaktivität und Lachen durch verschiedene Nummern. Lassen Sie sich dieses zauberhafte Erlebnis nicht entgehen!

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois