Thé dansant Boulleret, 22 novembre 2023, Boulleret.

Boulleret,Cher

Thé dansant organisé dans le cadre de la 8ème semaine séniors à Boulleret.

Animé par Thibault Colas et son orchestre.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 19:00:00. 10 EUR.

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire



Tea dance organized as part of the 8th Seniors’ Week in Boulleret.

Hosted by Thibault Colas and his orchestra

Baile del té organizado en el marco de la 8ª Semana de los Mayores de Boulleret.

Organizado por Thibault Colas y su orquesta

Thé Dansant, der im Rahmen der 8. Seniorenwoche in Boulleret organisiert wird.

Animiert von Thibault Colas und seinem Orchester

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois