Marche de Ménétreau Boulleret, 27 août 2023, Boulleret.

Boulleret,Cher

A l’occasion festival « Un été à Boulleret »,

L’association Le Bien Vivre à Boulleret vous propose 3 circuits de Randonnées:

6, 12 et 18 km

Départ du centre de Ménétreau à partir de 7h30.

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire



On the occasion of the festival « Un été à Boulleret »,

The association Le Bien Vivre à Boulleret proposes 3 hiking circuits:

6, 12 and 18 km

Departure from the center of Ménétreau from 7:30 a.m

Con motivo del festival « Un été à Boulleret »,

La asociación « Le Bien Vivre à Boulleret » propone 3 recorridos a pie:

6, 12 y 18 km

Salida desde el centro de Ménétreau a partir de las 7.30 h

Anlässlich des Festivals « Un été à Boulleret »,

Der Verein Le Bien Vivre à Boulleret bietet Ihnen 3 Wanderrouten an:

6, 12 und 18 km

Abfahrt vom Zentrum von Ménétreau ab 7:30 Uhr

Mise à jour le 2023-06-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois