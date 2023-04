Fête du cheval Boulleret Boulleret Catégories d’Évènement: Boulleret

Cher

Fête du cheval, 20 août 2023, Boulleret Boulleret. Boulleret ,Cher , Boulleret Fête du cheval Boulleret Cher

2023-08-20 – 2023-08-20 Boulleret

Cher Boulleret . Dans le cadre d’un été à Boulleret, la fête du cheval aura lieu au foyer rural, inscription possible au 06 77 30 39 78 Dans le cadre d’un été à Boulleret, la fête du cheval aura lieu au foyer rural, inscription possible au 06 77 30 39 78 msap.boulleret@orange.fr +33 6 77 30 39 78 ©pixabay

Boulleret

dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Boulleret, Cher Autres Lieu Boulleret Adresse Boulleret Cher Ville Boulleret Boulleret Departement Cher Tarif Lieu Ville Boulleret

Boulleret Boulleret Boulleret Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulleret boulleret/

Fête du cheval 2023-08-20 was last modified: by Fête du cheval Boulleret 20 août 2023 Boulleret Boulleret Cher cher

Boulleret Boulleret Cher