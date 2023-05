Challenge du Centre, 1 juillet 2023, Boulleret.

CODEP 18, JSB Cyclo et la Mairie de Boulleret organise « Les échappées à vélo en Centre Val de Loire : Challenge du Centre »

– Un circuit découverte à vélo (25km), départ à partir de 7h30 au Foyer.

– Village expo à la Fontaine St Martin l’après midi..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-02 . 4 EUR.

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire



CODEP 18, JSB Cyclo and the Town Hall of Boulleret organize « Les échappées à vélo en Centre Val de Loire : Challenge du Centre »

– A circuit discovery bike (25km), departure from 7:30 am at the Foyer.

– Village exhibition at the Fontaine St Martin in the afternoon.

CODEP 18, JSB Cyclo y el Ayuntamiento de Boulleret organizan « Les échappées à vélo en Centre Val de Loire : Challenge du Centre »

– Recorrido de descubrimiento en bicicleta (25 km), salida a las 7.30 h en el Foyer.

– Exposición del pueblo en la Fontaine St Martin por la tarde.

CODEP 18, JSB Cyclo und das Rathaus von Boulleret organisieren « Les échappées à vélo en Centre Val de Loire: Challenge du Centre »

– Eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad (25 km), Start ab 7.30 Uhr im Foyer.

– Am Nachmittag findet ein Ausstellungsdorf in der Fontaine St Martin statt.

