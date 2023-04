Journée de l’attelage Suivez les guides Chassepain, 16 avril 2023, Boulleret.

Rendez-vous à partir de 9h à Chassepain pour un parcours fléché de 10km le matin et 5km l’après midi. Pique nique tiré du sac.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

Chassepain

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire



Meeting point from 9am at Chassepain for a 10km signposted route in the morning and 5km in the afternoon. Picnic from the bag

Punto de encuentro a partir de las 9h en Chassepain para un recorrido señalizado de 10 km por la mañana y 5 km por la tarde. Picnic de bolsa

Treffpunkt ab 9 Uhr in Chassepain für eine ausgeschilderte Strecke von 10 km am Morgen und 5 km am Nachmittag. Picknick aus der Tasche

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois